Nach fast drei Jahren Bauzeit ist am Freitag in Heiligenstadt im Eichsfeld ein neues Erwachsenen-Hospiz eröffnet worden. Wie die Caritas am Freitag mitteilte, sind rund acht Millionen Euro in den zweigeschossigen Neubau auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters geflossen. In dem lichtdurchfluteten Haus finden zu 13 Gäste in individuell gestaltete Zimmern Platz.