In Martinfeld im Eichsfeld ist auf einen Hund geschossen worden. Das Tier wurde nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag gerade von seinem Besitzer ausgeführt, als der Schuss fiel. Dadurch erlitt das Tier der Rasse Bolonka eine blutende Wunde am Kopf. Der Besitzer brachte den Hund zum Tierarzt, der es durch eine Operation rettete.