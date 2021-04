Kardinal Joachim Meisner. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Kardinal Joachim Meisner (1933-2017) Der gebürtige Breslauer Joachim Meisner wurde 1945 mit seinen drei Brüdern und der Mutter in der Nähe von Mühlhausen einquartiert. Bei seinem Theologiestudium am Erfurter Priesterseminar wurde Meisner mit Spenden aus Hundeshagen unterstützt. Familien spendeten monatlich für den Studenten. Dass er später mal Bischof von Berlin, Kardinal und Erzbischof wird, ahnte damals niemand. Bereits 1962 wurde er zum Priester geweiht und anschließend Kaplan in Heiligenstadt und Erfurt. Hundeshagener Familien blieben immer mit ihm in Verbindung; er lud sie ein zum Dom nach Köln und zum Papst nach Rom. Wiedersehen gab es zur Kirmes oder anderen Festen in Hundeshagen oder beim alljährigen Familientreffen in der Adventszeit; die fanden in der Nähe von Mühlhausen statt - dort, wo er 1945 eine neue Heimat gefunden hat.