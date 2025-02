Brehme ist eine 1.100-Seelengemeinde im Eichsfeld, 78 Hunde sind derzeit dort gemeldet. Ihre Halter und Halterinnen müssen seit diesem Jahr ordentlich in die Tasche greifen, denn in der Gemeinde wurde die Steuer sogar verdoppelt. Sie beträgt nun 120 statt 60 Euro und ist damit in Mitteldeutschland am höchsten.