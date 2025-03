In einer ehemaligen Industriehalle in Katharinenberg im Südeichfeld geht's rund - wortwörtlich. Immer zu zweit rollen Männer und Frauen über eine weitläufige blaue Matte. Eng umschlungen, schweißgebadet und manchmal ächzend - bringen sie sich gegenseitig in sichtlich unangenehme Positionen, aus denen es kein Entkommen gibt.

Berührungsängste sind hier fehl am Platz, denn Brazilian Jiu Jitsu, kurz BJJ, ist ein Vollkontaktsport. Schuhe tragen sie keine, Socken meist auch nicht. Dafür einen sogenannten Gi, ihren Kampfanzug aus fester Baumwolle.

Bildrechte: MDR/Eva Kuschfeldt

Kampfsport auf dem Dorf ist selten

Die Kampfsportschule "Fight Gym X-Project" hat Trainer und Inhaber Mahir Smaijlovic vor etwa drei Jahren in Katharinenberg gegründet - weil er es wichtig findet, auch im ländlichen Bereich Kampfkünste wie Brazilian Jiu Jitsu (mit und ohne Gi), Thaiboxen und Mixed Martial Arts (MMA) anzubieten.

"Das findet hier sonst so gut wie nicht statt", erklärt er. Seine Schülerinnen und Schüler kommen aus Thüringen und Hessen - an der Grenze zum Nachbarbundesland hat er damit den idealen Standort gefunden, auch wenn Katharinenberg selbst mit nur 130 Einwohnern tatsächlich winzig ist.

Bildrechte: MDR/Eva Kuschfeldt

Liebe zum Brazilian Jiu Jitsu seit mehr als 30 Jahren

Trainer Mahir Smaijlovic fasziniert der Sport seit seiner Kindheit: Kampfsport macht der gebürtige Bosnier, seitdem er sieben Jahre alt ist. Seitdem hat er hohe Gradierungen - also Gürtel - in Karate, Jiu Jitsu und Kickboxen erreicht. "Aber generell ist mein Herz am BJJ hängengeblieben", erzählt er.

Die Sportart kommt aus dem traditionellen Judo und hat sich im frühen 20. Jahrhundert in Brasilien zu dem entwickelt, was sie heute ist - laut Smaijlovic eine durchdachte und effiziente Kampfsportart, die Menschen bis ins hohe Alter praktizieren können.

Die Kampfsportarten Karate ist eine japanische Kampfsportart, die sich auf Schlagtechniken wie Tritte, Schläge und Stöße konzentriert. Karate betont Disziplin, Selbstverteidigung und körperliche Fitness.



Jiu Jitsu stammt ursprünglich aus Japan und fokussiert sich Jiu Jitsu auf Hebel-, Wurf- und Bodenkampftechniken. Es nutzt die Kraft des Gegners, um ihn zu überwältigen.



Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) ist eine Weiterentwicklung des traditionellen Jiu Jitsu, die in Brasilien entstanden ist. BJJ konzentriert sich stark auf Bodenkampf und Hebeltechniken, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen.



Kickboxen ist eine Kampfsportart, die Elemente aus Karate und Boxen kombiniert. Kickboxen umfasst Tritte und Schläge und wird sowohl als Wettkampfsport als auch zur Fitness betrieben.



Mixed Martial Arts (MMA) ist ein Vollkontakt-Wettkampfsport, der Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten wie Boxen, Kickboxen, Jiu Jitsu, Wrestling und Muay Thai kombiniert. MMA-Kämpfe finden sowohl im Stand als auch am Boden statt.

Seine Leidenschaft für Brazilian Jiu Jitsu zeigt sich auch in seinem Gürtelgrad: Wie beim Karate sind schwarze Gürtel auch im BJJ nur den besten Kämpfern vorbehalten. Nach Smaijlovics Kenntnisstand gibt es in Thüringen davon aktuell nur vier - und Smaijlovic setzt sogar noch einen drauf. "Ich bin von den vier, glaube ich, der einzige mit einem Streifen." Das bedeutet: Der Trainer ist noch besser ausgebildet als andere Schwarzgurte.

Bildrechte: MDR/Eva Kuschfeldt

Gemeinschaft an erster Stelle

Nachdem Trainer Mahir Smaijlovic sich mit seinen Schützlingen aufgewärmt und ihnen neue Techniken nähergebracht hat, kommt der Praxisteil - "Grappling" oder "Rollen" genannt. Ein Kampf dauert fünf bis sieben Minuten. Oder, bis einer abklopft oder "Tab!" ruft. Nach jeder Runde verabschieden sich die Schüler - meist schweißgebadet - mit einem freundlichen "Danke" voneinander.

An fünf bis sieben Tagen die Woche trainieren Smaijlovic und seine Schützlinge so in Katharinenberg - manche nur zum Spaß, andere fahren auch zu Wettkämpfen. Manche nehmen bis zu eine Stunde Fahrt auf sich, um von Smaijlovic zu lernen. "Es macht einfach Spaß, Leuten das Kämpfen beizubringen. Denn es geht ja nicht nur ums Kämpfen an sich. Man sieht auch tatsächlich an den Leuten, wie sie im Privatleben dadurch wachsen", findet er. Bildrechte: MDR/Eva Kuschfeldt

Auf der Matte sind alle gleich

Schüler Paul aus Mühlhausen ist von Anfang an mit dabei und genießt vor allem das Gemeinschaftsgefühl: "Es können beispielsweise ein Anwalt und ein Dachdecker gegeneinander kämpfen. Aber im Gi sieht das keiner und auf der Matte ist das egal, weil das Ego am Mattenrand abgegeben wird."

Marius aus Frieda in Hessen schätzt die Atmosphäre im Gym: "Die Kameradschaft, die Leute hier, die motivieren einen." Und Richard aus Mühlhausen ist von seinem Trainer begeistert: "Was ich selber nicht aus mir raushole, das holt Mahir aus mir raus."