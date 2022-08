Die durch Thüringen ziehende Gewitterfront mit Starkregen hat am Samstagmorgen auch die Bundesstraße 89 bei Mengersgereuth-Hämmern (Kreis Sonneberg) mit Schlamm geflutet. Die Straße wurde laut Polizei am Samstagmorgen auf 150 Metern mit Schlamm überzogen und musste gereinigt werden.

Enorme Wassermassen und Geröll hatten am Sonnabend die B88 in Rothenstein bei Jena blockiert. Wie die Polizei mitteilte, mussten am Abend in der Nähe des neuen Straßentunnels zeitweise zwei Fahrspuren gesperrt werden. Die Feuerwehr räumte das Geröll beiseite. Der Verkehr wurde zeitweise über die Gegenfahrbahn umgeleitet.