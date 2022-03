Mit einer Faschingsfeier im Kinosaal ist am Montag im Dingelstädter "Club D" eine Ära zu Ende gegangen. Nach fast 35 Jahren hat der langjährige Leiter Gerhard Wedekind ein letztes Mal die Tür am "Club D", so die Abkürzung für "Club Dingelstädt", abgeschlossen. Der 64-Jährige geht Ende März in den Ruhestand, bis dahin macht er Urlaub.