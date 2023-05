Der Kreißsaal im Eichfeld-Klinikum soll möglichst wenig an ein Krankenzimmer erinnern.

Doch die Geburt ihrer Tochter stellte sie vor unerwartete Herausforderungen. Als vor zweieinhalb Monaten ihre Fruchtblase platzte, waren sie und ihr Partner noch entspannt. Sie packten die Sachen und begaben sich auf den anderthalbstündigen Weg von Clausthal-Zellerfeld in Niedersachsen zum Eichsfeld-Klinikum in Heiligenstadt. Wegen der Empfehlung einer Bekannten wollte sie nämlich unbedingt dort entbinden.

Aber auch in den folgenden Tagen blieben die Wehen aus: "Als am Dienstag und Mittwoch immer noch keine Wehen einsetzten, bekam ich einen Wehencocktail", erzählt Dominique. Ihr Körper reagierte heftig. Ununterbrochene Wehenwellen jagten durch ihren Körper, sie verkrampfte, und der Muttermund öffnete sich nicht. Erst am Donnerstagabend brachte eine Periduralanästhesie (PDA) Entspannung.