Die Kali-Lagerstätte im Ohmgebirge im Eichsfeld eignet sich für den Abbau. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Südharz Kali GmbH und ihrer Muttergesellschaft South Harz Potash, die die wirtschaftlichen Aussichten für den Kalibergbau bewertet. Die Vorkommen im Thüringer Eichsfeld seien "äußerst rentabel", teilte Südharz Kali am Montag an ihrem Sitz in Erfurt mit.