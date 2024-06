Über 1.500 Menschen haben sich schriftlich in dem Verfahren geäußert. 2.000 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich bei einer Unterschriften-Aktion gegen das Bergwerk. Eine Bürgerinitiative hatte sich im Frühjahr gebildet. Diese hatte dazu aufgerufen, Widerspruch gegen die Pläne beim Landesverwaltungsamt einzulegen. Die Einwände bezogen sich vor allem auf Eingriffe in das Wohnumfeld, in die Natur und speziell in das Landschaftsbild. Das Projekt ist vor allem in Bernterode umstritten.