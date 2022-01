Geplant ist ein Bergwerk, bei dem keine weitere Abraumhalde entstehen soll. Die australische Firma Südharz Kali GmbH bezeichnet auf ihrer Internetseite das Ohmgebirge als potenziell kostengünstiges Startprojekt für einen erneuten Kaliabbau in der Region, da die Vorräte relativ bodennah zu erreichen seien. Geplant ist, 2026 mit dem Abbau zu beginnen. Die Südharz Kali GmbH gibt an, mit dem Bergwerk 500 Arbeitsplätze schaffen zu wollen.

Anwohner und Umwelt sollen nach Firmenangaben nicht belastet werden. So sollen Abraum und Salzlauge in umliegende alte Gruben geleitet werden. Salzhaltige Abwässer aus der Kali-Produktion stellen eine massive Umweltbelastung dar, wenn sie in Flüsse geleitet werden.

Bei dem Verfahren sollen die festen und flüssigen, nicht verwertbaren Stoffe über eine Rutschbahn wieder in den Berg verfüllt werden. Die sei nur möglich, wenn das Verfahren schon bei der Planung des Bergwerkes berücksichtigt wird, so eine Sprecherin des Unternehmens. In alten Bergwerken, etwa an der Werra, lasse sich so ein Verfahren nicht nachträglich einbauen.