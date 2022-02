In Nordthüringen wurde bereits zu DDR-Zeiten Bergbau betrieben. Mit Süd-Harz-Kali kommt ein möglicher neuer Investor in die Region. Allerdings wird der Bergbau heute viel schonender betrieben. Süd-Harz-Kali Sprecherin, Frauke Riva betonte, dass heute eine Technik angewendet wird, die sehr nachhaltig ist, keine Salzhalden produziert und keine salzhaltigen Abwässer die in die Flüsse leitet.