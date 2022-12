Die Strecke führt an Birkungen und Kallmerode vorbei. Im Norden schließt sie an die Ortsumfahrung Leinefelde, im Süden an die Ortsumfahrung Dingelstädt an. Dabei wurden 4,5 Kilometer neu gebaut, auf einem Kilometer wurde die vorhandene Strecke modernisiert. Eine Radwegverbindung mit einer Länge von 300 Metern über den Knoten bei Dingelstädt soll in Zukunft noch gebaut werden. Zusätzlich wurde für die vorhandene Radwegverbindung Dingelstädt-Kallmerode ein Rad- und Wirtschaftsweg auf 1,5 Kilometer ausgebaut.