Der Großteil der Erdmassen verbleibt im Baubereich, wird vor Ort wiederverwendet. Die notwendigen Baumfällungen sind abgeschlossen und die Baumstubbenrodungen weit fortgeschritten. Insgesamt vier Brücken müssen neu gebaut werden: Die Brücke über den Kleiweg ist bereits fertiggestellt; für die Brücke am Reifensteiner Weges werden derzeit die Widerlager eingebaut. Für die Brücke "Am Kirchberg" wurde der Stahlüberbau montiert. An der Anschlussstelle Leinefelde beginnt in Kürze der Bau der letzten Brücke, die später den Verkehr auf der künftigen Landesstraße 3080 (heutige B 247) über die neue Ortsumgehung führen wird. An dieser Stelle wird der Verkehr auf eine Rampe umgeleitet.

Eine der insgesamt vier Brücken im Bau. Bildrechte: Claudia Götze