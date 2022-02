Eichsfeld Ärger um Kosten für Kanonenbahn-Radweg

Trotz Erinnerung haben Küllstedt und Büttstedt im Eichsfeld bisher ihren Anteil am Kanonenbahn-Radweg nicht an Dingelstädt gezahlt. Dingelstädt denkt nun nach eigenen Angaben über gerichtliche Schritte nach. Es geht um insgesamt rund 127.000 Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss des Dingelstädter Stadtrates will am Montag Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) mit einem Mahnverfahren beauftragen.