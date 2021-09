Eichsfeld Kefferhausens Bürgermeister "schockiert" über Fällung der Dorflinde

In Kefferhausen im Eichsfeld ist am Montag die 400 Jahre alte Dorflinde gefällt worden. "Im Dorf herrscht pures Entsetzen", sagt Ortschaftsbürgermeister Tino Jäger. Die Linde an der Kirche habe das Ortsbild entscheidend geprägt. Dass sich der Baum in keinem guten Zustand befand, sei schon länger ersichtlich. In den vergangenen Jahren sei mehrmals Totholz entfernt und die Krone zurückgeschnitten worden. "Dieses rigorose Vorgehen", die Komplettfällung des Baumes, schockiere ihn aber zutiefst.

Die Linde in Kefferhausen wurde am 30. August gefällt. Bildrechte: MDR/Gemeinde Kefferhausen