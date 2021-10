Ehrenamt Juliana Löffler aus Kefferhausen im Eichsfeld ist Thüringerin des Monats Oktober

Sie haben viel Spaß an ihrem Sport, die insgesamt gut 20 Frauen und Männer in der kleinen Laufgruppe, die mit Unterstützung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Eichsfeld gegründet wurde. Das macht auch der kuriose Name deutlich, den sie sich gegeben haben: Als "BlindSchleichen" treten die Sportlerinnen und Sportler offiziell bei Wettkämpfen und Benefizläufen wie zuletzt wieder Mitte Oktober in Heiligenstadt an. Mindestens einmal in der Woche wird auch ein gemeinsames Training angesetzt.

Ihr Vereinsname verspricht Humor: Blindschleichen. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt