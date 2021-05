Sorgen und Zuversicht 66 Klagen bei Premiere für Klagemauer auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt

Innerhalb von knapp zwei Wochen haben Dutzende Menschen ihre Sorgen und Nöten in die Klagemauer auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt hinterlassen. Kinder und Großeltern, Radwanderer und Klosterbesucher haben sich überwiegend anonym geäußert. Die meisten der 66 Klagen drehen sich um Ängste, Verluste und Hoffnungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie.