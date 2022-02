Bunt geschminkt, Perücken, dazu Kostüme, Luftballons und gute Laune. In der katholischen Antoniuskirche von Worbis im Eichsfeld ist am Sonntag der erste Faschingsgottesdienst für Kinder gefeiert worden. Kurz nach 10:30 Uhr hat der achtjährige Antonius die Glocke geläutet - dann ging es los. Mit dem Bollerwagen ziehen Elke Grimm und Sandra Schmidt in den Altarraum. In den Kirchenbänken sitzen 40 Kinder; als Dino, Marienkäfer, Feuerwehrmann oder Prinzessin verkleidet. Auch ihre Eltern haben zumindest Fanschals oder Cowboyhüte dabei. An der Orgel auf der Empore sitzt der 16-jährige Franz Bechmann - im Kostüm eines Kapellmeisters.

Der 16-jährige Franz Bechmann spielt die Orgel. Bildrechte: MDR/Claudia Götze