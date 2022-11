Mit Gottesdiensten und Gräbersegnungen begehen die katholischen Christen in Thüringen in den ersten Novembertagen die Feste Allerheiligen und Allerseelen. Viele Eichsfelder Kirchgemeinden laden zu Früh- und Abendmessen ein. Allein in Heilgenstadt werden in drei Kirchen heilige Messen gefeiert. Die zentrale Gräbersegnung für das Allerseelenfest, findet am kommenden Sonntag auf dem städtischen Friedhof statt.