Gedenken an Pesttote 340. Rochusprozession in Worbis

In Leinefelde-Worbis im Eichsfeld hat am Sonntag die 340. Rochusprozession in Gedenken an die Pesttoten im 17. Jahrhundert stattgefunden. Vor der Rochuskapelle am Ortsrand von Worbis kamen aufgrund des Regens nur knapp hundert Menschen zusammen. Kaplan Guido Funke hielt das Gelöbnisamt der Stadt.