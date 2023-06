Die frühere Kämmerin der Stadt Leinefelde-Worbis (Kreis Eichsfeld) hat erfolgreich gegen ihre Kündigung geklagt. Das Arbeitsgericht Nordhausen gab ihrer Klage am Dienstagnachmittag statt. Der Vorsitzende Richter Uwe Stritzke hatte in der mündlichen Verhandlung Bedenken geäußert, dass die einzelnen Kündigungsgründe für eine einfache oder gar fristlose Kündigung ausreichten. Ob die Kämmerin nun wieder in ihren alten Job zurückkehren kann, ist allerdings unklar.