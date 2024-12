Bildrechte: Eichsfeld Klinikum

Medizinische Versorgung Heiligenstadt: Klinik-Neubau soll deutschlandweites Novum werden

21. Dezember 2024, 16:22 Uhr

In den nächsten vier Jahren soll in Heiligenstadt ein neues Krankenhaus entstehen. Bei der Frühgeborenen-Versorgung will das Eichsfeld-Klinikum dabei auf ein Konzept setzen, das sich bereits in Skandinavien bewährt hat.