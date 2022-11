Auf dem höchsten Punkt der neuen Ortsumfahrung Kallmerode im Eichsfeld ist am Sonntag ein 14 Meter hohes Kreuz geweiht worden. Rund 300 Menschen waren bei der Andacht nahe der neuen Brücke für die Ortsumfahrung dabei. Von der Kapelle am Ortsrand hatten sie sich in einem Prozessionszug dem Kreuz genähert.