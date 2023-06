Jetzt wohnt sie mit ihren Kindern in einem kleinen Ort unweit von Mühlhausen. An ihrer neuen Schule in Küllstedt fühlt sie sich sehr wohl. "Die Kollegen haben mich freundlich aufgenommen und unterstützen mich", schwärmt Nataliia Yurchuk. Deshalb kommt sie auch gern jeden Tag mit dem Bus nach Küllstedt. Wenn möglich, kann sie auch mit Kollegen mitfahren.

Nach dem Krieg will Nataliia Yurchuk zurück nach Kiew zu ihrem Mann und ihrer Familie. Sie will auch ihre Arbeit an einer Privatschule in Kiew fortsetzen. "Eigentlich mache ich hier in Küllstedt das, was ich in der Ukraine gemacht habe", erklärt die Lehrerin. Im Unterricht werde nicht über das Thema "Krieg" gesprochen. Ganz ausklammern lasse es sich nicht, weil die Kinder zu viele Informationen von Zuhause haben und die Kriegsereignisse und -folgen genau mitbekommen. Insbesondere, wenn sie neu sind.