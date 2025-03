Die Küllstedter Passionsspiele - eine vorösterliche Tradition im Eichsfeld

Die Anfänge der Passion bis heute

Im Jahr 1996 fanden die Küllstedter Passionsspiel zum ersten Mal statt. Damals noch mit einem Textbuch aus Oberammergau - der Wiege der Passionsspiele - und geliehenen Kostümen vom Theater Nordhausen. Es folgten weitere Inszenierungen 2001, 2007 und 2013.

Dann kam aber die Corona-Pandemie. Roland Schmerbauch Co-Leiter

Inzwischen schreiben die Küllstedter ihre eigenen Texte, variieren mit den Szenen, tragen handgeschneiderte Kostüme und verleihen den Passionsspielen ihren ganz eigenen Eichsfelder Charme. Die lange Pause von 2013 bis heute ist der Coronapandemie geschuldet, erklärt Roland Schmerbauch. Er gehört zum sechsköpfigen Spielleiter-Team:

"Es gab Überlegungen 2019 zu spielen, aber der Fokus fiel auf 2021, weil dort ein Ortsjubiläum stadtfand und wir wollten das Ortsjubiläum mit den Passionsspielen zusammenlegen und dann kam aber die Corona-Pandemie und deshalb ist das dann nichts geworden und danach hat es auch wieder zwei bis drei Jahre gebraucht um das ganze wieder dahin zu bringen wo wir heute sind."

300 Freiwillige sind beteiligt

Über 300 Freiwillige sind an den Passionsspielen beteiligt: Darunter ca. 140 große und kleine Darsteller, 80 Chormitglieder, das Orchester, Techniker und Spielleiter, Bühnenbauer und 12 Kostümschneiderinnen.

Die ersten Vorbereitungen zu dieser Inszenierung starteten vor ungefähr zwei Jahren. In die konkrete Umsetzung und Proben ging es dann ab August 2024. Die Anzahl der Proben lässt sich nicht genau beziffern. Einige Darsteller haben mehr als 20 Proben hinter sich, andere wieder nur zwei oder drei. Aber am Wochenende der Generalprobe sind alle mit dabei, denn da werden alle Szenen noch einmal durchgespielt.

Küllstedt variiert mit den Szenen

Passionsspiele stellen die letzten Tage im Leben Jesu Christi da. Sie beginnen zumeist mit dem Einzug Jesus in Jerusalem und erzählen die Leidensgeschichte von der Verurteilung bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Mit dabei sind Szenen wie das letzte Abendmahl, der Ölberg oder auch die Römer und Pilatus.

In Küllstedt kommen aber auch andere Szenen zur Aufführung - 2013 war es "Die Hochzeit zu Kana", in diesem Jahr "Der Tanz um das Goldene Kalb". Eine alttestamentarische Szene aus dem zweiten Buch Mose (Exodus). Fragt man das Ensemble, dann liegt die Besonderheit der Küllstedter Passionsspiele in dem unvergleichlichen Zusammenhalt aller Mitwirkenden:

Es ist ein Gemeinschaftswerk. Mathias Jakobi Jesus-Darsteller

Mathias Jakobi spielt zum zweiten Mal den Jesus: "Es ist ein Gemeinschaftswerk, in dem das Dorf zusammenspielt, zusammenhält. Über Gräben hinwegguckt die vielleicht auch da sind und für diese Zeit wirklich ein Zusammenhalt da ist auch zwischen Leuten, die im normalen Jahresverlauf nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist schön zu beobachten und was, das uns auszeichnet."

Ich bin nicht aus dem Ort, aber ich bin so toll aufgenommen worden. Marita Thüne Darstellerin

Marita Thüne aus Kreuzebra spielt zum ersten Mal mit. Sie verkörpert eine Magdfrau und tanzt um das goldene Kalb: "Je mehr wir geprobt haben, desto intensiver war das", erzählt sie. "Ich bin nicht aus dem Ort, aber ich bin so toll aufgenommen worden, von der ersten Probe an, war das ein herzliches Miteinander. Das hat mich sehr berührt."

Für Marita gehören die Passionsspiel in der Fastenzeit in einer katholischen Gegend wie dem Eichsfeld dazu: "Ich finde auch das ist ein ganz tolles Zeichen was Küllstedt setzt, für das ganze Eichsfeld."

Vorstellungen komplett ausverkauft