Traditionen Wie Ukrainer im Eichsfeld Weihnachten nach christlich-orthodoxen Glauben feiern

Viele Ukrainer können in der Weihnachtszeit nicht zu Hause sein, weil sie vor dem Krieg in ihrem Land flüchten mussten. In Küllstedt im Eichsfeld erleben drei Familien ihr erstes Weihnachten in Deutschland. Die Geflüchteten feiern schon jetzt ein bisschen mit ihren Nachbarn in Küllstedt, sind aber mit ihren Gedanken zu Hause in der Ukraine. Dort wird Weihnachten nach orthodoxem Glauben gefeiert - und zwei Wochen später.