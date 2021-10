Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückten die Feuerwehren aus Heiligenstadt, Volkerode und Wiesenfeld am Samstagnachmittag aus. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Wiesenfeld war ein Rind in ein etwa vier Meter tiefes Becken gefallen.

Warum das Rind in die Grube gestürzt war, ist bisher nicht geklärt. Bildrechte: MDR/Feuerwehr Heiligenstadt