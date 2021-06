Die 23 Kinder zwischen einem und drei Jahren können sich auch auf Erdbeeren, Johannesbeeren, Himbeeren zum Selberpflücken und Naschen freuen. Die Erdbeeren hängen in bunten Gummistiefeln an der Kräuterwand; die lustigen Insektenhotels ebenfalls. Über so eine Hilfe freut sich auch Kindergartenleiterin Christina Fütterer in Jützenbach. Sie hatte das Projekt mit den Eltern besprochen. Aus deren Reihen kam der Vorschlag, den "Ladies Circle 80" anzusprechen. Das hat geklappt.