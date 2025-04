Mit einer Pflanzaktion ist am Mittwoch in Leinefelde-Worbis offiziell der Countdown für die Landesgartenschau im nächsten Jahr eingeläutet worden. Stefan Nolte, Geschäftsführer der Landesgartenschau, sagte, noch müssten mehr als 1.000 Bäume im Kerngelände "Augarten" in die Erde.