Sanfte Hügel und Täler, beschauliche Dörfer, keine größeren Städte: Das ist das Eichsfeld. Sein Eichsfeld - da muss der 67-jährige Landrat nicht lange überlegen: "Das ist meine Idee und Menschenbild", sagt er. "Das Eichsfeld nach der Wende haben wir kreiert, in dem wir alle Idealvorstellungen, die uns in den Sinn kamen, auf diese Folie Eichsfeld geworfen haben: Heimat, Familie, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freude - ein Sammelsurium von positiven Weltbildern". Wirtschaftlich steht der Kreis solide da. Die Kreisumlage ist stabil, die Arbeitslosenquote dauerhaft niedrig.

Was seit seit der Wende 1989/90 passiert ist, sei bisher einmalig und kaum zu wiederholen, sagt Henning. Dass innerhalb von 30 bis 35 Jahren ganze Landschaften umgepflügt wurden, neue Straßen entstanden sind und die gesamte Infrastruktur umgebaut worden ist, das habe es so vorher nicht gegeben und werde es wohl auch nicht wieder geben.

Henning wird auch manchmal "Eigenbrödler" genannt. Das erklärt der 67-Jährige so: "Ich habe mich nie für Partei an sich interessiert. Ich bin in die CDU hineingestellt worden und habe die CDU im Sinne eines Werkzeuges benutzt, um das durchzusetzen, was mit wichtig war." Wichtig waren ihm regelmäßiges Treffs: zum Beispiel mit Eichsfelder Behördenleitern, mit den Kollegen aus dem Landkreis Göttingen und natürlich die Weihnachtsfeiern.