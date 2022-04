Aus diesem Grund könne in den nächsten zwei Wochen die Straße nur halbseitig genutzt werden. Der Verkehr werde durch eine Ampel geregelt.

Grund für die Vollsperrung waren Bauarbeiten an der Brücke über den Kanonenbahnradweg. Diese waren den Angaben nach aufwendiger als vorher angenommen. Laut Landesamt waren zusätzliche Arbeiten am Gewölbe der Brücke notwendig. Autofahrer mussten einen etwa 20 Kilometer langen Umweg über Leinefelde in Kauf nehmen oder über Kefferhausen fahren.