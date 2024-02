Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Landwirtschaft Drei Millionen Euro Bilanzgewinn - wie schlecht geht es großen Agrarbetrieben wirklich?

18. Februar 2024, 19:18 Uhr

Auf den Straßen protestieren Landwirte mit ihren Traktoren gegen die Kürzung der Diesel-Subvention. Das geht einigen - meist kleineren - Betrieben an die Substanz. In Thüringen gibt es jedoch auch größere Betriebe, die ein erfreuliches finanzielles Polster haben. Die Lever Agrar AG in Heiligenstadt hat in ihrer Unternehmensgeschichte einen Bilanzgewinn von drei Millionen Euro erwirtschaftet. Was bedeutet das?