Mit in dieser Woche 45.000 neu freigeschalteten Impfterminen und der ab dem 7. Juni wegfallenden Priorisierung soll die Thüringer Impfkampagne weiter an Fahrt aufnehmen. Zuvor wurden regionale Impfzentren bereits in Erfurt, Gera und Meiningen eröffnet. Die Stadt Leinefelde-Worbis hatte sich früh um das Nord-Zentrum beworben. Die Stadtratssitzungen werden nun in den Gemeindesaal des Ortsteils Birkungen verlegt.