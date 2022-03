Jeden Dienstagabend trifft sich in der Kreisvolkshochschule Eichsfeld in Leinefelde-Worbis das Trüppchen um Birgit Weigmann. Die 58-jährige Schneidermeisterin hat eine eigene Werkstatt, und seit 19 Jahren gibt sie ihr Wissen auch weiter. Sie leitet mehrere Näh-Kurse an der Volkshochschule. "Das Ziel ist, dass die Teilnehmer jeden Abend etwas mit nach Hause nehmen können zu ihren Familien."