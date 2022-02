In Leinefelde im Landkreis Eichsfeld ist am Mittwoch Gas aus einer Hochdruckleitung ausgetreten. Wie Polizei und Rettungsleitstelle mitteilten, wurde am Nachmittag eine Leitung bei Bauarbeiten getroffen. Es handelt sich dabei um die Baustelle der Ortsumgehung Leinefelde im Bereich Gewerbepark Süd, die wegen der Bauarbeiten gesperrt ist.