Bei der Sprengung eines Geldautomaten am Montagmorgen in Leinefelde-Worbis im Eichsfeld sind mehr als 300.000 Euro Schaden entstanden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Unbekannten mehr als 100.000 Euro erbeutet. Außerdem seien am Gebäude, in den Bankräumen und am Geldautomaten Schäden in Höhe von von mehr als 200.000 Euro entstanden. Bei dem Fluchtfahrzeug handele es sich demnach um einen hochmotorisierten SUV, vermutlich ein Audi.