Bei der Bürgermeisterwahl in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) im Juni treten vier Kandidaten an. Wie die Stadt mitteilte, wird der amtierende Bürgermeister Marko Grosa (CDU) von drei Bewerbern herausgefordert. So kandidiert Anja Vogt, die bereits für die AfD im Stadtrat sitzt, als Einzelbewerberin. Außerdem stehen die beiden parteilosen Bewerber Ronald Egerer aus dem Ortsteil Wintzingerode und Christian Zwingmann aus Worbis zur Wahl.