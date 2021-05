Ärger in Worbis Wenn die Liebe geht, muss das Liebesschloss am Rentamt weichen

Ob auf Usedom, auf der Kölner Rheinbrücke, der Popperöder Quelle in Mühlhausen oder am Rentamt in Worbis im Eichsfeld: An vielen Orten, an denen sich Paare trauen lassen, hinterlassen die Frischvermählten so genannte Liebesschlösser. Das sind einfache Vorhängeschlösser in allen Fraben und Formen mit hohem ideellen Wert. Eingravierte Initialen und das Hochzeitsdatum erinnern an einen besonderen Tag.