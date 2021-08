Ein weiterer Mensch aus Thüringen ist Lotto-Millionär geworden. Bei der Ziehung der Lottozahlen am vergangenen Sonntag erzielte ein Glückspilz aus dem Eichsfeldkreis einen Gewinn von mehr als 1,87 Millionen Euro, wie Lotto Thüringen am Montag mitteilte.

Erfolgreich war der oder die Glückliche in der Zusatzlotterie Spiel 77, getippt wurde auf einem Mehrwochen-Spielschein. Es handele sich um die bislang höchste Gewinnsumme bei Thüringer Spielern und Spielerinnen in diesem Jahr. Die Thüringer Staatslotterie hat in diesem Jahr bereits neun Großgewinne ausgeschüttet. Als solche gelten Gewinne ab einer Summe von 100.000 Euro.