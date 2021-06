Fotofallen an 47 Standorten haben in den vergangenen Monaten über hundert Aufnahmen von Luchsen gemacht. Neben den fünf sesshaften Tieren gibt es etwa 13 Luchse, die sich nur kurz in Thüringen aufhielten und aus dem Harz kamen, so das Projektteam. Die Wissenschaftler sehen den Luchs-Bestand in Thüringen allerdings auch künftig nicht wachsen. Denn ohne menschliches Eingreifen blieben die drei deutschen Luchs-Populationen im Harz, im Böhmerwald in Bayern und im Pfälzerwald auf absehbare Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit isoliert, erklärt Marco Heurich, Professor für Wildökologie und Wildtiermanagement an der Universität Freiburg.