Im Alternativen Bärenpark Worbis im Eichsfeld wird am Mittwoch ein weiterer Luchs einziehen. Wie Parksprecher Christopher Schmidt MDR THÜRINGEN sagte, handelt es sich bei dem Tier um ein 15 Jahre altes Weibchen namens Elba. Sie lebte bisher in einem Luchsgehege der Kur- und Tourismusgesellschaft Bad Schandau in Sachsen.

Dort seien die Bedingungen für einen Luchs nicht optimal gewesen, so Schmidt. Der Bärenpark sei dankbar, das Elba ihren Lebensabend in einem Waldgebiet verbringen könne. Die Luchsdame war in der Nacht zu Mittwoch in eine Lebendfalle gegangen und konnte so ohne unbetäubt eingefangen werden. Elba wird gegen 13 Uhr in Worbis erwartet.