Glaube, Familie, Heimat - Werte, die im ersten Moment nicht besonders hip klingen. Oder doch? "Meist geht es in der Welt nur um Metropolen, wie Hamburg, Berlin, Leipzig, auf die die Leute stolz sind und das auch nach außen zeigen", sagt Christian Ziegenfuß aus Kirchworbis. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Marcel Mainzer will er auch dem ländlichen Eichsfeld sichtbaren Stolz bieten.

Die beiden "Eichshelden" sind durch ihre Eichsfeld-WG während des Studiums in Wernigerode Freunde geworden. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Die Marke spielt mit den kulturellen Eigenheiten der Region. Auf einem der Sticker steht in schwarz-weiß: "Bist du gewandert". Nur wer die erste Zeile des Eichsfeldlieds kennt, weiß etwas damit anzufangen. Auf einem anderen Aufkleber steht “#GehacktesLiebe. Eine augenzwinkernde Abgrenzung zu Menschen, die Gehacktes Mett nennen.

Die Idee zu "Eichsheld" entstand schon im Jahr 2013, als Ziegenfuß und Mainzer noch in Wernigerode studierten. Mittlerweile haben sie mit ihrer Marke eine Zukunftsvision. Der Online-Shop soll zu einer Dachseite für alle möglichen einheimischen Waren ausgebaut werden. Unter der Rubrik "Eichsfelder Produkte" finden sich bereits Hanf-Produkte aus der Region. "Es soll ein Shop sein, der unsere Produkte vertreibt, aber auch für alle Eichsfelder zur Verfügung steht, die in Zukunft regionale Produkte verkaufen wollen", so Marcel Mainzer.