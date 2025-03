Das neue Studio in Leinefelde wird Platz für bis zu vier Regionalkorrespondenten bieten, die für den Hörfunk, fürs Fernsehen und die Onlineangebote berichten. Der Umzug wurde notwendig, da der alte Standort in Heiligenstadt umfangreich hätte modernisiert werden müssen und der Vermieter die Räume anderweitig nutzen will. Nach einer intensiven Suche fiel die Wahl auf das "Haus Mitte" in der Bahnhofstraße in Leinefelde.

Bildrechte: MDR/Claudia Götze