Im Ortsteil Worbis (Kreis Eichsfeld) ist eine mobile "Wanderbaumallee" eingerichtet worden. Wie die Stadt Leinefelde-Worbis am Dienstag mitteilte, wurden die sieben Bäume beim Frühlingsfest am Wochenende übergeben. Sie sind in großen, aber beweglichen Holzkübeln gepflanzt und können daher je nach Bedarf per Gabelstapler versetzt werden.

Bildrechte: René Weißbach