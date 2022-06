Geschneidert werden die Kleider in Deutschland.

Geschneidert werden die Kleider in Deutschland. Bildrechte: MDR/Vanessa Clobes

Julia Schwarz arbeitet außerdem mit kombinierbaren Mehrteilern: also Röcke, Tops und Spitzenjäckchen. Die können hinterher zu anderen Anlässen getragen oder in die Alltagsgarderobe integriert werden. Klassische weiße Kleider lassen sich einfärben und kürzen. Optisch unterscheiden sich die Kleider und auch die Mehrteiler kein bisschen von konventionell produzierter Brautmode.

1.500 Euro gibt eine Braut in Deutschland für ihr Kleid aus. In der Boutique Liebe liegen sie etwas darüber, erzählt die Besitzerin: "Es ist ein bisschen ein Trugschluss, dass Made in Germany auch immer gleich viel teurer ist als konventionell, woanders produziert. Meine Kleider liegen im Schnitt zwischen 1.300 und 1.700 Euro. Dafür weiß ich aber, wo sie herkommen und wer sie hergestellt hat. Das ist dann auch einfach das gute Gefühl."