In Leinefelde-Worbis startet im Mai eine neue Bahnakademie. Die Firma heißt "The Drivers Academy" und will von dem massiven Fachkräftemangel in der Bahnbranche profitieren. Deutschland hat ein Lokführer-Problem, welches sich in einer einzigen Zahl ausdrückt: 7.000. So viele Lokführer-Stellen sind aktuell unbesetzt. Bis zum Jahr 2030 eskaliert dieser Fachkräftemangel bis auf 20.000 Lokführer, prognostizierte das Bundesverkehrsministerium.