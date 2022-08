Angekommen am Bahnhof Beuren müssen Besucher allerdings mit einer Wegstrecke von knapp einer halben Stunde rechnen. 2,4 Kilometer sind es zur Burg Scharfenstein über den Burgweg. Der Weg verläuft großenteils flach, aber die letzten 400 Meter sind sehr steil.

Ankunft am Bahnhof Beuren Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

In Beuren selbst kann sich in einem Laden mit Proviant versorgt oder in eine Gastwirtschaft einkehrt werden. Nach dem Aufstieg können Gäste auf der Burg einen fantastischen Ausblick bis zum Harz samt Brocken genießen. Die Burg ist auf das allerfeinste saniert worden. Sie gehörte ab 1990 der Treuhand und wurde 2002 von der Stadt Leinefelde Worbis übernommen.