Unbekannte haben drei tote Schafe in Altkleidercontainern im Eichsfeld abgelegt. Ein Fahrer, der für die Leerung der Container zuständig ist, entdeckte die Kadaver laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Containern vor Supermärkten in Niederorschel, Heiligenstadt und Worbis.