Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie ist am Sonntag wieder eine Palmsonntagsprozession durch Heiligenstadt gezogen. Rund 3.000 Menschen waren Teil des Umzugs mit sechs lebensgroßen Passionsbildern, etwa 1.000 Zuschauer schauten außerdem vom Straßenrand aus zu - trotz des typischen Aprilwetters. Vor der Pandemie waren es in manchen Jahren bis zu 8.000 Gäste.

Die Prozession gehört zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe. Eine drei Meter große Christusfigur wird dabei traditionell an der Spitze des Zuges gezeigt. Wie schon seit fast 400 Jahren erinnert die Prozession an den Leidensweg von Jesus Christus - vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag bis zur Kreuzigung am Karfreitag. Propst Gremler rief im Vorfeld alle Besucher auf, Abstände zu achten und bei Enge Schutzmasken zu tragen. Im katholisch geprägten Eichsfeld markiert die Prozession auch den Beginn der Wallfahrtssaison.